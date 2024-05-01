17-летний парень погиб при столкновении двух байков под Челябинском

В Копейске идет проверка по факту смертельной аварии с участием двух мотоциклом. По предварительным данным, виноват в трагедии 33-летний мужчина, который выехал на «Урале» на встречную полосу и протаранил там «Кобру» с подростками.
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