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Аргументы и Факты

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Мировой скандал: люди Зеленского ограбили жителей США и Европы

Мировой скандал: люди Зеленского ограбили жителей США и Европы

Киевский режим решился на законодательный запрет мошеннических колл-центров только после того, как украинские аферисты стали обманывать не только россиян, но и граждан ЕС и США, в итоге со стороны Запада Владимиру Зеленскому последовал недвусмысленный сигнал, заявил в эксклюзивном комментарии aif.

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