Мировой скандал: люди Зеленского ограбили жителей США и Европы

Киевский режим решился на законодательный запрет мошеннических колл-центров только после того, как украинские аферисты стали обманывать не только россиян, но и граждан ЕС и США, в итоге со стороны Запада Владимиру Зеленскому последовал недвусмысленный сигнал, заявил в эксклюзивном комментарии aif.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Особый отряд прон...
- ЛЛ Особый отряд прон...
- ЛЛ В Еврейской АО «п...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым