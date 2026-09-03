Киевский режим решился на законодательный запрет мошеннических колл-центров только после того, как украинские аферисты стали обманывать не только россиян, но и граждан ЕС и США, в итоге со стороны Запада Владимиру Зеленскому последовал недвусмысленный сигнал, заявил в эксклюзивном комментарии aif.