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Царьград

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Китай против протекционизма: курс на свободу торговли и глобализацию

Китай против протекционизма: курс на свободу торговли и глобализацию

Министерство коммерции Китая заявило о готовности сотрудничать с международными партнерами для борьбы с односторонним протекционизмом и запугиванием, нацелившись на укрепление свободной торговли и экономической глобализации.

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