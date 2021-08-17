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Как легко убрать тополиные почки и следы от них с кузова автомобиля

Как легко убрать тополиные почки и следы от них с кузова автомобиля

Летом многие автомобилисты сталкиваются с неприятным явлением, связанным с выпадением тополиных почек на кузов.

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Ненилин Михаил
Лучше нашатырь смешать со спиртом (водкой). Так смываются и капли смолы от сосны.
Yvan
Камедь от абрикосов на кузове автомобиля - тоже проблема. Оказывается работает обычное хозяйственное мыло с тёплой водой.

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