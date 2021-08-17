Как легко убрать тополиные почки и следы от них с кузова автомобиля

АвтоверстыАвто-мотоКак легко убрать тополиные почки и следы от них с кузова автомобиляЛетом многие автомобилисты сталкиваются с неприятным явлением, связанным с выпадением тополиных почек на кузов.Вернуться к статье21НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьНМНенилин МихаилЛучше нашатырь смешать со спиртом (водкой). Так смываются и капли смолы от сосны.YvanКамедь от абрикосов на кузове автомобиля - тоже проблема. Оказывается работает обычное хозяйственное мыло с тёплой водой.Комментировать
Свежие комментарии