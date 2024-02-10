Царьград «За 30 гривносребреников»: Украина ищет провокаторов для комментариев под интервью Такера — Путина.
«Привет, Путин!» — «Привет, Карлсон!»
Комментарии
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Михаил Фадеев
Как-то слишком хреново автор о Такере, чрезмерно ИМХО
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12 час.
Кошмар
Так за это и оплачено. Надо отрабатывать...
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11 час.
Кошмар
Такер Карлсон известен и популярен не только в США, но и в Европе, в Азии, и в России в том числе. А кто знает об Олеге Ролдугине? Несколько тысяч либерастов в России, да десяток работников спецслужб на Западе. А "Собеседник" вообще на ладан дышит. Закроется, и никто в России не заметит "потери бойца".
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10 час.
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