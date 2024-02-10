Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 676 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр
    крыса нацистская!!!«Гены дают о себе...
  • brigadier21 Snytsarienko
    Что значит "вдруг"?!? И вообще - чем больше ресурсов НАТО сольёт в бездарных попытках хохлов прорвать наш фронт, тем ...А вдруг свежий гл...
  • Malina
    Трое из ларца - одинаковы с лица...Без названия

«Привет, Путин!» — «Привет, Карлсон!»

«Привет, Путин!» — «Привет, Карлсон!»

Царьград «За 30 гривносребреников»: Украина ищет провокаторов для комментариев под интервью Такера — Путина.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Михаил Фадеев
Как-то слишком хреново автор о Такере, чрезмерно ИМХО
Ответить
12 час.
Кошмар
Так за это и оплачено. Надо отрабатывать...
Ответить
11 час.
Кошмар
Такер Карлсон известен и популярен не только в США, но и в Европе, в Азии, и в России в том числе.  А кто знает об Олеге Ролдугине?  Несколько тысяч либерастов в России, да десяток работников спецслужб на Западе. А &quot;Собеседник&quot; вообще на ладан дышит. Закроется, и никто в России не заметит &quot;потери бойца&quot;.
Ответить
10 час.

Картина дня

наверх