«Привет, Путин!» — «Привет, Карлсон!»

Кошмар

Такер Карлсон известен и популярен не только в США, но и в Европе, в Азии, и в России в том числе. А кто знает об Олеге Ролдугине? Несколько тысяч либерастов в России, да десяток работников спецслужб на Западе. А "Собеседник" вообще на ладан дышит. Закроется, и никто в России не заметит "потери бойца".