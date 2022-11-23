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Рафаэль Надаль: «Нет никого важнее тенниса. До Большой тройки были Борг, Вилас, Макинрой, Сампрас, Агасси, а после нас появятся другие звезды»

Вторая ракетка мира Рафаэль Надаль рассказал, готов ли он к жизни после тенниса. «Я знаю, что биологические часы тикают, но в то же время понимаю, что нет никого важнее самой игры.

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