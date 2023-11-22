РИА Новости: первая группа из бывших пленных ВСУ вышла на боевое задание

Группа состоящего из бывших украинских военнопленных российского батальона им. Богдана Хмельницкого, входящего в оперативно-боевое тактическое формирование «Каскад», в среду направилась на первое боевое задание.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии