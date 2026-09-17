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С 19 сентября ограничат движение транспорта в четырёх районах Петербурга

С 19 сентября ограничат движение транспорта в четырёх районах Петербурга

В Калининском районе с 19 по 21 сентября закрывается движение по улице Академика Константинова в створе проспекта Науки.

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