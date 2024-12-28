Выжить в ядерном апокалипсисе: малоэтажная застройка против «человейников»

Николай Галыгин

Это характерно для Москвы и Питера,остальная Россия живет по прежнему,у меня родительский дом ,газифицирован,а печи не ломаю,топлю,погреб гараж тоже имеется,как и водопровод,для бани всегда дождевая вода в бочках,а зимой снег и лед. Газовый котел работает без электричества,так что полная автономность. В моем городе так живут большинство,правда печи все-таки сломали,явно по глупости.