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Выжить в ядерном апокалипсисе: малоэтажная застройка против «человейников»

Выжить в ядерном апокалипсисе: малоэтажная застройка против «человейников»

На примере России начала XXI века и CCCP середины XX века.

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Комментарии
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Николай Галыгин
Это характерно для Москвы и Питера,остальная Россия живет по прежнему,у меня родительский дом ,газифицирован,а печи не ломаю,топлю,погреб гараж тоже имеется,как и водопровод,для бани всегда дождевая вода  в бочках,а зимой снег и лед. Газовый котел работает без электричества,так что полная автономность. В моем городе так живут большинство,правда печи все-таки сломали,явно по глупости.
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