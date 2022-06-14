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Ударная группа ВМС Японии отправилась в поход по зоне Тихого океана

Ударная группа ВМС Японии отправилась в поход по зоне Тихого океана

U.S. Navy ВМС Японии направили в длительный поход по зоне Тихого океана крупную группировку кораблей во главе с вертолетоносцем "Идзумо", который на данный момент проходит преобразование в авианосец, передает крупнейшая японская газета Nihon Keizai.

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