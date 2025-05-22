Тит возвращается: анонсировано переиздание Warhammer 40,000: Space Marine**...

Тит возвращается: анонсировано переиздание Warhammer 40,000: Space MarineНа волне успеха Space Marine 2, тепло принятой как критиками, так и фанатами, на фестивале Warhammer Skulls было представлено переиздание оригинальной Warhammer 40,000: Space Marine – Master Crafted Edition.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)