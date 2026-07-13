Аэрокосмические силы КСИР опубликовали видео ночных и утренних пусков баллистических ракет по целям противника в регионе.
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Аэрокосмические силы КСИР опубликовали видео ночных и утренних пусков баллистических ракет по целям противника в регионе.
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