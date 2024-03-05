Прощай, Турция: отели в Анталье уже недоступны российским туристам

Отельеры Турции не могут получить плату за проживание российских туристов. Об этом сообщает турецкое издание Aydınık со ссылкой на заместителя председателя партии Vatan, кандидата в главы муниципалитета Антальи Сердара Ускюплю.
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