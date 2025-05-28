В Госдуме предостерегли Украину от ударов по России

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев назвал угрозы Владимира Зеленского об ударах по территории России попыткой сорвать переговоры и добавил, что подобная агрессия не останется без ответа.
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