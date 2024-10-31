Бросить всё. Уставшие от жизни люди

Чтобы жить на даче, она сдаёт трёхкомнатную квартиру. Где-то эту квартиру нужно было взять! Если бы не было успеха предыдущих лет, вряд ли она смогла спокойно любоваться сиренью и выращивать петрушку сейчас. Уставшие-это те, кто много трудился, достиг успеха, а теперь может книжки читать на даче. Жизнь обмануть не получится!

Андрей Павлов

Права. Только если вокруг все устроено нормально. Если не поселятся рядом мигранты-цыгане. Если не начнут они, хвала аллаху, только орать каждую ночь, а не придут и скажут "Э, у тэбе участок балшой, дэлитса нада." Должны быть люди, которые обеспечат нормальную жизнь всем. Тогда можно от жизни и устать. И сажать петрушку. Но перед этим надо посадить тех, кто мешает сему процессу.