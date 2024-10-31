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Бросить всё. Уставшие от жизни люди

Бросить всё. Уставшие от жизни люди

В прошлом году наша соседка, занимающая довольно жирную должность, бросила работу, сдала свою прекрасную трехкомнатную квартиру успешной молодой семье и уехала жить на дачу.

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Комментарии
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ВП
Вероника Пропись
Чтобы жить на даче, она сдаёт трёхкомнатную квартиру. Где-то эту квартиру нужно было взять! Если бы не было успеха предыдущих лет, вряд ли она смогла спокойно любоваться сиренью и выращивать петрушку сейчас. Уставшие-это те, кто много трудился, достиг успеха, а теперь может книжки читать на даче. Жизнь обмануть не получится!
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9 час.
ИР
Игорь Рябин
А права тётка!
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9 час.
Андрей Павлов
Права. Только если вокруг все устроено нормально. Если не поселятся рядом мигранты-цыгане. Если не начнут они, хвала аллаху, только орать каждую ночь, а не придут и скажут &quot;Э, у тэбе участок балшой, дэлитса нада.&quot;  Должны быть люди, которые обеспечат нормальную жизнь всем. Тогда можно от жизни и устать. И сажать петрушку. Но перед этим надо посадить тех, кто мешает сему процессу.
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6 час.

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