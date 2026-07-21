Невролог Полякова заверила, что занятия спортом можно начать в любом возрасте

Заведующая отделением реабилитации НИИ скорой помощи имени И. И. Джанелидзе Александра Полякова рассказала «Петербургскому дневнику», что начать заниматься спортом можно в любом возрасте, если правильно подобрать нагрузку.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии