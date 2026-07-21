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Невролог Полякова заверила, что занятия спортом можно начать в любом возрасте

Невролог Полякова заверила, что занятия спортом можно начать в любом возрасте

Заведующая отделением реабилитации НИИ скорой помощи имени И. И. Джанелидзе Александра Полякова рассказала «Петербургскому дневнику», что начать заниматься спортом можно в любом возрасте, если правильно подобрать нагрузку.

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