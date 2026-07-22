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В России объяснили атаку ВСУ на объекты «Мираторга»

В России объяснили атаку ВСУ на объекты «Мираторга»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) хотят посеять панику среди россиян. Так, атаку украинских войск на предприятия и объекты агрохолдинга Мираторг объяснил депутат Брянской областной думы Михаил Иванов, чьи слова приводит News.

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