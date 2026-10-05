ICC unseals warrants for Taliban leaders over persecution of girls and women

The International Criminal Court on Monday unsealed warrants for four Taliban officials over the persecution of women and girls in Afghanistan.
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