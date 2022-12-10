СМИ: напряженные отношения между Польшей и Германией нанесли ущерб НАТО и ЕС

Возникшая напряженность между ФРГ и Польшей на фоне возможных поставок Берлином Варшаве системы противоракетной обороны Patriot из-за конфликта на Украине ухудшила сплоченность в НАТО и ЕС, передает ТАСС с ссылкой на газету The New York Times.