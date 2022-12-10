smi.today

4 119 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валентин Щербаков
    А РОССИИ надо объявить охоту на всех пиндосовских генералов на территории гейропы...МК: США объявили ...
  • Сергей Федосеев
    ...скоро будут объединённые европейские арабские эмираты... - сейчас на одну фрау приходится всего четверть киндера...Шольц: Из-за мигр...
  • Надежда Никитина
    ПрОклятые ФША будут мутить войны по всей планете бесконечно. Когда же Бог их покарает?В сербских района...

СМИ: напряженные отношения между Польшей и Германией нанесли ущерб НАТО и ЕС

СМИ: напряженные отношения между Польшей и Германией нанесли ущерб НАТО и ЕС

Возникшая напряженность между ФРГ и Польшей на фоне возможных поставок Берлином Варшаве системы противоракетной обороны Patriot из-за конфликта на Украине ухудшила сплоченность в НАТО и ЕС, передает ТАСС с ссылкой на газету The New York Times.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх