Путин напомнил о нормальных отношениях с Байденом, Макроном и Шольцем

Президент РФ Владимир Путин в рамках пленарного заседания клуба «Валдай» рассказал, что у него были нормальные отношения с президентом США Джо Байденом, французским лидером Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем.
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