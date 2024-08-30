На осенний режим работы переходят и городские парки. Теперь аттракционы в парке имени 30-летия ВЛКСМ и Советском будут работать с 11 часов.
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На осенний режим работы переходят и городские парки. Теперь аттракционы в парке имени 30-летия ВЛКСМ и Советском будут работать с 11 часов.