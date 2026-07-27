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Zero Hedge

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BofA Downplays China's DUV Tool Production Report, Sees Only "Modest Threat" To ASML

BofA Downplays China's DUV Tool Production Report, Sees Only "Modest Threat" To ASML

BofA Downplays China's DUV Tool Production Report, Sees Only "Modest Threat" To ASML ASML Holding NV shares in Amsterdam suffered their steepest decline in more than a year, breaking below the crucial 50-day moving average after The Information reported that a Chinese state-backed company had begun producing immersion deep-ultraviolet (DUV) lithography machines.

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