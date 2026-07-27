BofA Downplays China's DUV Tool Production Report, Sees Only "Modest Threat" To ASML ASML Holding NV shares in Amsterdam suffered their steepest decline in more than a year, breaking below the crucial 50-day moving average after The Information reported that a Chinese state-backed company had begun producing immersion deep-ultraviolet (DUV) lithography machines.
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