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Простые и программируемые стиральные машины времен СССр

Простые и программируемые стиральные машины времен СССр

﻿﻿Советские стиральные машины постепенно стали облегчать жизнь домохозяек только в 50-е годы, когда ассортимент бытовой техники пополнился отдельными агрегатами для стирки белья.

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