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Горный рай и ад «Большой Петли»: Юра, Альпы и Монблан

Горный рай и ад «Большой Петли»: Юра, Альпы и Монблан

  В спорте так бывает, что одни и те же места прославляют совершенно разные, совсем непохожие друг на друга, виды и дисциплины.

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КузнецовВВ
Французские гонщики не смогли как следует отметить главный национальный праздник. Первым на вершину финишной горы 13 этапа Гран-Коломбье поднялся чемпион мира 2014 года поляк Михал Квятковский. Квятковский опередил ближайшего преследователя бельгийца Ван Гиля на 57 секунд, третье место на этапе занял Тадей Погачар, четвертое - Йонас Вингегорд. Погачар отыграл у сохранившего желтую майку Вингегорда восемь секунд, и теперь отстает от него менее чем на 10 секунд. Джей Хиндли заехал на финиш шестым и сохранил за собой третье место.
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