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Американцы возмущены тратами супруги украинского президента Владимира Зеленского

Американцы возмущены тратами супруги украинского президента Владимира Зеленского

В то время как Зеленский с протянутой как у нищего на паперти рукой даже не просит, а уже требует миллиарды на продолжение войны буквально у всего западного мира, его жена с легкостью тратит миллионы.

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Комментарии
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Оливия Никтова
А вообще   смеяться или удивляться..ну ДЛЯ ЕГО ей этих побрякушек драгоценных  на   1 миллион &amp;&amp;&amp;&amp;&amp;&amp;&amp;?????)))))может на передовую съездит или по госпиталям на вояк посмотрит  ..но в обязательно в картиер)
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15 час.
AK
Andrey Korolkevic
Меня больше интересует,а как к этой хабалке относятся сами кастрюлеголовые...
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13 час.
К
Корсаков
Обожают. Им нравится, когда им в морду харкают. А у самих могилы за горизонт уходят.
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12 час.

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