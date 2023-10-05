В то время как Зеленский с протянутой как у нищего на паперти рукой даже не просит, а уже требует миллиарды на продолжение войны буквально у всего западного мира, его жена с легкостью тратит миллионы.
Американцы возмущены тратами супруги украинского президента Владимира Зеленского
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Оливия Никтова
А вообще смеяться или удивляться..ну ДЛЯ ЕГО ей этих побрякушек драгоценных на 1 миллион &&&&&&&?????)))))может на передовую съездит или по госпиталям на вояк посмотрит ..но в обязательно в картиер)
Ответить
15 час.
AK
Andrey Korolkevic
Меня больше интересует,а как к этой хабалке относятся сами кастрюлеголовые...
Ответить
13 час.
К
Корсаков
Обожают. Им нравится, когда им в морду харкают. А у самих могилы за горизонт уходят.
Ответить
12 час.
Свежие комментарии