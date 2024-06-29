Мы помним, мы гордимся!

Общегородской субботник в Салехарде стартовал. На городском кладбище приводят в порядок Аллею славы. На уборку вышли неравнодушные салехардцы, общественники, семьи участников СВО и представители городской администрации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии