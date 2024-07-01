В Новосибирской области сотрудники полиции выявили и пресекли незаконное потребление электроэнергии комплексом майнингового оборудования

Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Новосибирску в ходе оперативно-розыскных мероприятий пресечена деятельность майнинговой фермы, работа которой была обеспечена незаконным подключением к электросетям.
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