РБК: стоимость похода в ресторан в крупных городах РФ выросла на 11 %

Средняя стоимость похода в рестораны и бары в крупных городах РФ увеличилась на 11%. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные ресурса "Чек Индекс", который проанализировал траты россиян в 16 городах-миллионниках.
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