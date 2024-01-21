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Так что все же было на заводе под Ростовом

Так что все же было на заводе под Ростовом

Помните времена, когда мы чтобы что-то отремонтировать в доме или на участке, приглашали мигрантов из Средней Азии? Да, вопросы по работе несомненно возникали, но зато это было гораздо дешевле, чем во всяких "фирмах".

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