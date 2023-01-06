TVcenter.ru

593 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Artem
    Зачем пишите о таких? Уехал и Бог с ним. Главное обратно не пускать. СукОставшийся без “к...
  • Борис Борисович
    Ну во первых это всё пиздеж. Так что местным обывателям любящим посмотреть Соловьёва и Киселёва, чтоб повод был что т...Сбежавший Даня Ми...
  • Сергей Окулов
    Ну и сука этот Назаров если кто пойдёт на его выступления сам будет сукойАктёр Назаров, на...

Ирина Хакамада нелицеприятно высказалась о мобилизованных

Ирина Хакамада нелицеприятно высказалась о мобилизованных

Позиция Ирины Хакамады об СВО РФ в Украине очевидна. В своём недавнем интервью знаменитая журналистка и блогер открыто назвала мобилизованных России идиотами и рассказала печальный случай о знакомом знакомого, который уже не вернулся с фронта.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх