Ирина Хакамада нелицеприятно высказалась о мобилизованных

Позиция Ирины Хакамады об СВО РФ в Украине очевидна. В своём недавнем интервью знаменитая журналистка и блогер открыто назвала мобилизованных России идиотами и рассказала печальный случай о знакомом знакомого, который уже не вернулся с фронта.