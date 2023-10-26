Во Владимире сделали первую русскую настолку по пьесам великого драматурга Островского

В 2023 году отмечается 200 лет со дня рождения Александра Островского, классика русской драматургии.Владимирские учительницы русского языка и литературы разработали настольную игру по пьесам великого русского драматурга Александра Островского.
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