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Во Владимире сделали первую русскую настолку по пьесам великого драматурга Островского

Во Владимире сделали первую русскую настолку по пьесам великого драматурга Островского

В 2023 году отмечается 200 лет со дня рождения Александра Островского, классика русской драматургии.Владимирские учительницы русского языка и литературы разработали настольную игру по пьесам великого русского драматурга Александра Островского.

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