Создаем новогоднюю сказку: как украсить квартиру к встрече года Зеленой Деревянной Змеи Татьяна СергееваСкоро наступит самый волшебный праздник года, и в воздухе уже витает ожидание чудес! Столичные улицы засияли огнями, а витрины магазинов наполнились праздничными декорациями.
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