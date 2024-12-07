Создаем новогоднюю сказку: как украсить квартиру к встрече года Зеленой Деревянной Змеи Татьяна СергееваСкоро наступит самый волшебный праздник года, и в воздухе уже витает ожидание чудес! Столичные улицы засияли огнями, а витрины магазинов наполнились праздничными декорациями.