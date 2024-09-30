НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

153 подписчика

1:1 и остановка в дерби «Реала» и «Атлетико», провал «МЮ» на «Олд Траффорд», победа «Динамо», СКА проиграл «Куньлуню», Кузнецов повредил плечо, «Наполи» лидирует в Серии А и другие новости

1. В мадридском дерби: «Реал» на 95-й минуте упустил победу над «Атлетико» – 1:1! Корреа ответил на гол Милитао, матч прерывали на 15 минут из-за бросания предметов в Куртуа.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх