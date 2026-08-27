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ФедералПресс

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Путину доложили о полном импортозамещении препаратов крови

Путину доложили о полном импортозамещении препаратов крови

МОСКВА, 27 августа, ФедералПресс. На встрече с главой государства руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова сообщила о достижении полной самообеспеченности страны лекарственными средствами, произведенными на основе донорской крови.

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