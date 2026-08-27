Путину доложили о полном импортозамещении препаратов крови

МОСКВА, 27 августа, ФедералПресс. На встрече с главой государства руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова сообщила о достижении полной самообеспеченности страны лекарственными средствами, произведенными на основе донорской крови.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии