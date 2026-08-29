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Царьград

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Аленичев назвал Моуринью вторым отцом и пожелал ему успехов

Аленичев назвал Моуринью вторым отцом и пожелал ему успехов

Легендарный игрок «Спартака» и тренер Дмитрий Аленичев выразил надежду, что Жозе Моуринью, которого он считает своим вторым отцом, успешно возглавит мадридский «Реал» в Лиге чемпионов.

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