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Мнение: «Гражданская война на Украине может начаться в любой момент», – Владимир Оленченко

Мнение: «Гражданская война на Украине может начаться в любой момент», – Владимир Оленченко

Владимир Оленченко, политолог-международник, в программе «Мнение» прокомментировал предупреждение Госдепа США для американцев на Украине о риске массовых беспорядков.

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