Бельгийцы задумались о сокращении потребления мяса

«Вегетарианский челлендж» в марте решили провести в Бельгии, 1 марта сообщает The Brussels Times. Сообщается, что после «сухого» февраля, когда людям рекомендовалось воздержаться от употребления алкоголя, в марте бельгийцам предлагают попробовать диету с пониженным содержанием мяса или без мяса.