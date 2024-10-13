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Военный ВС РФ: ВСУ предпочитают пулеметы Калашникова натовским образцам

Военный ВС РФ: ВСУ предпочитают пулеметы Калашникова натовским образцам

Старший инструктор Ленинградского полка с позывным «Бетон», обучающий бойцов российской группировки «Запад» рассказал, что ВСУ отдают предпочтение лёгким и практичным пулеметам Калашникова (ПК) перед натовскими образцами.

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