Старший инструктор Ленинградского полка с позывным «Бетон», обучающий бойцов российской группировки «Запад» рассказал, что ВСУ отдают предпочтение лёгким и практичным пулеметам Калашникова (ПК) перед натовскими образцами.
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