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Регионы России

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Чемпионка Европы по фигурному катанию Алёна Косторная перенесла операцию на плече

Чемпионка Европы по фигурному катанию Алёна Косторная перенесла операцию на плече

«К сожалению, в августе я перенесла ещё одну операцию на плече и сейчас прохожу через сложное и длительное восстановление», — написала Косторная.

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