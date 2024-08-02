Россия провела масштабный обмен заключенными с США: главное за сутки

МОСКВА, 2 августа, ФедералПресс. Восемь россиян вернулись на родину после обмена заключенными, ВСУ атаковали Севастополь американскими ракетами ATACMS, при взрыве дома в Нижнем Тагиле погибли четыре человека.
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