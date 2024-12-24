Россиянам дали три совета для безопасного празднования Нового года

Врач Гандельман посоветовал сократить количество спиртного в Новый год Врач и телеведущая Елена Малышева и ее соведущие, кардиолог Герман Гандельман, офтальмолог Михаил Коновалов и иммунолог Андрей Продеус дали россиянам в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале три совета, как безопасно отпраздновать Новый год.
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