Россиянам дали три совета для безопасного празднования Нового года

Врач Гандельман посоветовал сократить количество спиртного в Новый год Врач и телеведущая Елена Малышева и ее соведущие, кардиолог Герман Гандельман, офтальмолог Михаил Коновалов и иммунолог Андрей Продеус дали россиянам в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале три совета, как безопасно отпраздновать Новый год.