Мэр Москвы рассказал о планах расширить метро за пределы МКАД

После 2030 года семь линий московского метро должны выйти за пределы МКАД, рассказал Сергей Собянин. Они свяжут столицу с крупнейшими городами Подмосковья, в том числе с Балашихой, Мытищами, Химками, Красногорском и другими округами.
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