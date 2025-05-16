На Камчатке прошли учения по эвакуации людей с воды

Навыки управления плавательными средствами и оказания помощи пострадавшим на воде отрабатывали специалисты Краевого государственного казенного учреждения «Центр обеспечения действий по ГО, ЧС и пожарной безопасности в Камчатском крае» (КГКУ «ЦОД») в Авачинской агломерации, 16 мая сообщает пресс-служба исполнительных органов Камчатского края.