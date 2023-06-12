Непокоренная страна: вернувшиеся домой Донбасс и новые регионы встречают День России — ни шагу назад

Государственный праздник День России каждый год официально отмечается в одну и ту же дату — 12 июня. В 2023 году жители Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей впервые встретят этот праздник в составе РФ.
Государственный праздник День России каждый год официально отмечается в одну и ту же дату — 12 июня. В 2023 году жители Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей впервые встретят этот праздник в составе РФ.
Свежие комментарии