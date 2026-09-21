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The Eurasia Daily news agency

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Retreating to the DPR, the Ukrainian Armed Forces poisoned the wells in the Golden Well - dumped corpses and chemicals

Retreating to the DPR, the Ukrainian Armed Forces poisoned the wells in the Golden Well - dumped corpses and chemicals

The Ukrainian Armed Forces militants, retreating to the DPR, poisoned the wells in the village of the Golden Well of the DPR with chemicals, and also made the water unusable by dumping the corpses of their colleagues into them.

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