В Севастополе ФСБ задержала агента украинских спецслужб

В Севастополе задержан агент спецслужб Украины, проводивший разведку объектов Черноморского флота. Россиянин через группу запрещённой в РФ террористической организации связался с сотрудником ГУР Минобороны Украины, сообщили в ФСБ.
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