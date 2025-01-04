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Турсынбаева о допинге Валиевой: «Не верю, чтобы спортсменки из группы Тутберидзе специально что-то принимали»

«Насколько я помню, когда тренировалась у Тутберидзе, она нам постоянно говорила проверять даже капли для носа, потому что там могут быть запрещенные препараты.

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