Индекс PMI обрабатывающих отраслей России в ноябре остался на уровне 53,8 пунктов

Сезонно скорректированный индекс менеджеров по закупкам в обрабатывающей промышленности России (PMI) S&P Global Russia составил 53,8 пункта в ноябре 2023 года, не изменившись по сравнению с предыдущим месяцем, следует из пресс-релиза агентства.