«Света погибает»: стало известно о трагедии Лободы на Кипре

На концерт Лободы на Кипре не раскупили билеты! Судьба звезды сделала крутой поворот.В прессе появилась любопытная информация о творческой трагедии, с которой столкнулась украинская исполнительница Светлана Лобода на Кипре.
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