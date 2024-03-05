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ИЗВЕСТИЯ iz

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В США назвали нелогичным решение отправлять F-35 для сбора сведений о ВС РФ на Украине

В США назвали нелогичным решение отправлять F-35 для сбора сведений о ВС РФ на Украине

Отправлять американский истребитель пятого поколения F-35 для поиска систем противовоздушной обороны (ПВО) РФ на Украине — нелогичное решение, учитывая дороговизну истребителя и, то, что он оказался под угрозой.

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